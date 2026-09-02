Selon les données, les exportations de pétrole du Venezuela sont restées pratiquement inchangées en août, à 1,17 million de barils par jour

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Les exportations de pétrole du Venezuela sont restées pratiquement inchangées en août, à 1,17 million de barils par jour (bpd), les volumes plus importants vers l'Inde et l'Europe ayant compensé la baisse des livraisons vers les États-Unis, son principal marché, selon des documents et des données de suivi des navires publiés mardi.

Les exportations de brut vénézuélien par le géant américain Chevron CVX.N ont légèrement reculé à 286 000 bpd en août, contre 293 000 bpd le mois précédent, tandis que celles des sociétés de négoce internationales, notamment Vitol et Trafigura, sont restées stables à environ 597 000 bpd.