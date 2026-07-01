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Selon les données, les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé pour s'établir à 1,2 million de barils par jour en juin
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé le mois dernier, passant de 1,24 million de barils par jour en mai à 1,2 million de barils par jour (bpd), en raison de deux séismes meurtriers qui ont entraîné des retards mineurs dans les terminaux exploités par la compagnie énergétique publique PDVSA, selon des données issues du suivi des pétroliers et de documents de l'entreprise.

Les expéditions vers les États-Unis ont augmenté pour atteindre 630 000 bpd, tandis que les exportations vers l'Inde ont reculé à 277 000 bpd. Les exportations de brut vénézuélien par Chevron CVX.N ont atteint environ 293 000 bpd, tandis que des sociétés de négoce, notamment Vitol et Trafigura, ont exporté quelque 775 000 bpd, selon ces documents et ces données.

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Venezuela

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