** Les sociétés de courtage soulignent que NEXTDC NXT.AX n'a pas fourni de détails concernant les solutions prévues pour son centre de données M3 dans son communiqué publié à l'occasion de l'assemblée générale annuelle
** Vendredi, NEXTDC a relevé ses prévisions d’EBITDA sous-jacent et de chiffre d’affaires net pour l’exercice 2027 de 5% et 1% respectivement, par rapport à la valeur médiane
** Jefferies indique que la société et le distributeur d’électricité Jemena évaluent plusieurs solutions, mais estime qu’il existe un risque de nouveaux retards compte tenu de la contestation persistante de la population
** La société de courtage relève son objectif de cours de 6,8 à 8,9 dollars australiens suite à la révision à la hausse des perspectives; elle maintient sa recommandation "conserver"
** Morningstar indique que, même si les résultats de M3 seront probablement retardés et revus à la baisse, elle ne prévoit pas de forte détérioration des perspectives à moyen terme de l’entreprise
** Morningstar ajoute que les changements concernant le calendrier et le coût prévus pour l’achèvement de M3 entraîneront probablement des dépréciations qui seront comptabilisées dans les résultats du premier semestre 2027
** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur inchangée à 12 dollars australiens
** Le titre affiche une baisse de 27% depuis le début de l’année, à la dernière clôture(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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