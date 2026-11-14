Selon les autorités, les perturbations du trafic aérien devraient se poursuivre jusqu'à dimanche, avec des milliers de vols affectés

Le directeur de la FAA a prédit que le trafic aérien américain ne reviendrait pas à la normale avant dimanche soir, alors que le système aéronautique se remet progressivement d’un arrêt des vols à l’échelle nationale que les autorités ont imputé à une opération de maintenance de routine qui a mal tourné.

À 16 h 15 (heure de l’Est) (et à 21 h 15 (GMT), les compagnies aériennes avaient annulé samedi plus de 5 300 vols aux États-Unis et en avaient retardé près de 6 300, selon FlightAware, un site web spécialisé dans l’aviation. Cela faisait suite à environ 9 200 vols annulés et 7 500 retardés vendredi, après que la FAA eut ordonné un arrêt au sol à l’échelle nationale en raison de perturbations des communications du trafic aérien.

Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA), Bryan Bedford, a déclaré samedi qu’il s’attendait à ce que l’activité des compagnies aériennes revienne en grande partie à la normale d’ici dimanche soir. Il a également présenté ses excuses pour ces perturbations, ajoutant que le système restait stable.

La FAA a émis vendredi une « suspension des décollages à l'échelle nationale » qui a immobilisé la quasi-totalité des vols au départ pendant près de cinq heures . Il s'agit de la plus longue interruption nationale du trafic aérien depuis les attentats du 11 septembre 2001 et de l'une des pires journées de tous les temps pour les voyageurs aux États-Unis.

Ce problème a conduit la Maison Blanche à convoquer vendredi une réunion d’urgence dans la salle de crise et les agences fédérales à se mobiliser pour déterminer s’il s’agissait d’une cyberattaque. Mais le problème a été attribué à l’installation, par le sous-traitant de la FAA L3Harris LHX.N d’au moins un nouveau routeur dans un site distant , a déclaré samedi le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

« Nous nous efforçons de déterminer s’il s’agit d’une incompétence, c’est-à-dire d’une erreur de l’utilisateur ou d’une erreur de l’installateur de L3Harris , ou bien si un routeur défectueux a été installé. Nous n’avons pas encore identifié la cause exacte de la panne », a déclaré M. Duffy aux journalistes lors d’une conférence de presse .

L3Harris a déclaré prendre cette affaire très au sérieux et apporter son soutien à la FAA dans le cadre de son enquête. Vendredi, après la clôture de la Bourse, son titre a clôturé en baisse d’environ 4 %.

SURCHARGE DES CENTRES DE COMMUNICATION

M . Duffy a indiqué que les problèmes avaient commencé vendredi après-midi, lorsque les centres de contrôle du trafic aérien ont connu des dysfonctionnements au niveau des systèmes radar et de communication. Le problème lié au routeur a entraîné une surcharge de données dans d’autres centres de communication , ont précisé les responsables.

« Nous avons enregistré plus de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes, ce qui nous a posé des problèmes de communication avec les avions, et a également provoqué des perturbations au niveau de nos radars », a ajouté M. Duffy.

Ce problème a affecté les communications dans 17 des 22 centres de contrôle en route de la FAA , qui gèrent les avions pendant la phase de croisière d’un vol. M. Bedford a indiqué que la FAA avait ordonné l’arrêt au sol au cas où un centre perdrait toutes ses communications . « Aucune installation n’a été mise hors service. Rien n’a été complètement perdu », a-t-il ajouté.

La FAA a indiqué qu’elle effectuait des tests supplémentaires avec L3Harris afin de déterminer s’il existait d’autres risques.

Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O ont toutes annulé environ 25 % de leurs vols samedi, tandis que JetBlue JBLU.O en a annulé près de 45 %. Les compagnies aériennes ont mis en place des mesures d’exception permettant aux passagers de modifier gratuitement leurs réservations pour des dates ultérieures.

Bien que la FAA ait levé l’interdiction de décollage vendredi soir, les perturbations pour les passagers étaient loin d’être terminées, des dizaines de milliers de personnes se retrouvant bloquées dans les aéroports. Les compagnies aériennes s’efforçaient de mettre en place les équipages et le personnel nécessaire pour reprendre les vols.

Ces perturbations ont bloqué vendredi certaines équipes universitaires de football américain avant leurs matchs prévus samedi.

DES FONDS RECHERCHÉS POUR RÉSOUDRE LA « SITUATION D’URGENCE »

Les perturbations de vendredi constituent le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur le système américain de contrôle du trafic aérien, en proie à une technologie vieillissante , à des problèmes d’équipement et de communication, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

Vendredi, M. Duffy a réclamé un financement de 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien, contre une demande initiale de 30 milliards de dollars — après que le Congrès eut approuvé 12,5 milliards de dollars l’année dernière .

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré samedi à Fox News qu’il était favorable à l’octroi de fonds supplémentaires pour le contrôle aérien cette année. Les républicains de M. Johnson contrôlent le Congrès jusqu’à l’année prochaine, date à laquelle les démocrates prendront le relais grâce aux gains qu’ils ont enregistrés lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Les députés américains Rick Larsen et Andre Carson, deux démocrates qui devraient présider respectivement, l’année prochaine, la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et la sous-commission de l’aviation, ont déclaré samedi dans un communiqué commun que leurs commissions « demanderont des comptes à l’administration sur ce qui s’est passé afin de s’assurer que ce chaos ne se reproduise plus ».

Depuis qu’il a reçu 12,5 milliards de dollars l’année dernière, le ministère des Transports a attribué des marchés d’une valeur de 4,3 milliards de dollars, mais n’en a dépensé qu’un milliard, ont indiqué Larsen et Carson.