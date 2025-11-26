Selon les analystes, les baisses de prix de l'assurance-maladie américaine sont gérables pour la plupart des fabricants de médicaments

Hausse des actions de Novo Nordisk et de Teva

Certains médicaments deviendront génériques d'ici 2027, ce qui limitera l'impact - analystes

le semaglutide de Novo ne fait plus l'objet d'aucun doute - Bernstein

L'impact sur GSK et AstraZeneca a été pris en compte, selon les analystes

Les réductions de prix de l'assurance-maladie américaine, pouvant aller jusqu'à 85 %, auront un impact moindre sur les fabricants de médicaments que ce que l'on craignait initialement, la majeure partie de l'impact ayant déjà été prise en compte dans les prévisions, ont déclaré les analystes de Wall Street.

Les actions du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO et de Teva Pharmaceuticals TEVA.TA ont augmenté respectivement de 5 % et de 3 % après que le gouvernement américain a publié mardi en fin de journée les prix négociés .

Le semaglutide, le médicament le plus vendu de Novo, vendu sous le nom d'Ozempic pour le diabète et de Wegovy pour la perte de poids, ainsi que l'Austedo de Teva pour la maladie de Huntington ont été parmi les médicaments les plus surveillés sur la liste des prix, qui entreront en vigueur en 2027.

L'annonce et les récents accords de la Maison Blanche clarifient les prix des médicaments GLP-1 populaires tels que Wegovy et Zepbound d'Eli Lilly, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de leur coût.

Le prix négocié pour le semaglutide de Novo est "le dernier nuage à se dissiper dans le débat sur le prix des GLP-1, qui a duré longtemps mais qui a été résolu de manière positive", a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein.

Les réductions de prix par le biais du plan de santé américain Medicare interviennent alors que l'administration du président Donald Trump pousse l'industrie pharmaceutique à plaider pour que d'autres pays riches, en particulier en Europe, paient davantage pour les médicaments sur ordonnance.

Goldman Sachs a déclaré qu'une question clé pour le premier semestre 2026 sera de savoir si les prix plus bas de Medicare stimulent les volumes de Wegovy.

Les analystes de William Blair ont noté que le prix mensuel de 274 dollars pour le semaglutide de Novo s'aligne largement sur les récents accords gouvernementaux, mais ont déclaré que l'incertitude demeure quant à l'expansion de la couverture d'assurance.

PRIS EN COMPTE DANS LES PRÉVISIONS DE NOVO, ASTRAZENECA ET GSK

Les analystes de Bernstein ont déclaré que cinq des 15 médicaments ciblés deviendront génériques d'ici 2027, ce qui limitera leur exposition aux baisses de prix. Les prix plus bas pourraient même permettre aux patients de rester plus longtemps sous les traitements de marque, ce qui augmenterait les volumes, ont-ils déclaré.

Les analystes ont convenu que les réductions avaient été prises en compte dans les estimations de Novo, AstraZeneca

AZN.L et GSK GSK.L .

Au début du mois, Novo a déclaré qu'elle s'attendait à un faible impact à un chiffre sur les ventes mondiales si les réductions de prix étaient mises en œuvre cette année. Les analystes ont déclaré que cela impliquerait un impact sur les ventes d'environ 6 milliards de couronnes danoises (931 millions de dollars).

Les actions d'AstraZeneca et de GSK sont restées stables mercredi.

GSK a déclaré, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, que tout impact des prix négociés était entièrement pris en compte dans ses perspectives.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré que les réductions affecteraient les bénéfices de "quelques centaines" de millions de livres ou de dollars.

Bernstein a estimé l'impact sur Abbie ABBV.N entre 100 et 250 millions de dollars sur les ventes de son médicament contre les troubles de l'humeur Vraylar et de son médicament contre le syndrome du côlon irritable Linzess, ainsi que sur l'Otezla, le médicament contre le psoriasis d'Amgen AMGN.O . (1 $ = 6,4404 couronnes danoises)