Selon le WSJ, Rivian va licencier plus de 600 personnes face au repli du marché des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport dans le paragraphe 2, et des éléments de contexte dans les paragraphes 4 et 5)

Rivian Automotive RIVN.O s'apprête à licencier plus de 600 personnes, soit environ 4% de ses effectifs, alors que le fabricant de véhicules électriques cherche à réduire ses coûts, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La société avait procédé à une vague de licenciements de moindre ampleur, touchant 1,5 % du personnel, il y a un mois, selon le rapport.

Rivian, qui prévoit de lancer son véhicule utilitaire sport R2 à moindre coût l'année prochaine, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'entreprise a lutté pour atteindre une rentabilité constante dans un contexte de coûts de production élevés, de ralentissement du marché des véhicules électriques et de concurrence intense de Tesla TSLA.O , Ford F.N , et d'une liste croissante de rivaux chinois.

Elle s'est concentrée sur l'amélioration de l'efficacité de la fabrication dans son usine de Normal, dans l'Illinois, tout en préparant ses modèles R2 de nouvelle génération, qui devraient élargir sa portée au-delà du segment du luxe.