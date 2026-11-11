Selon le WSJ, Nvidia s'apprêterait à limoger son directeur général, Jensen Huang

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O s'apprête à démettre de ses fonctions son directeur général, Jensen Huang, après que celui-ci a eu deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme soupçonnée d'être une espionne chinoise, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le conseil d'administration s'apprête à se réunir dès mercredi pour décider de son avenir, ajoute l'article.

Plus tôt dans la journée, le New York Times avait rapporté que M. Huang avait eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l'entreprise qui était sous ses ordres.

Il s'agissait de Kimberly Powell, vice-présidente chargée des soins de santé chez Nvidia, a précisé le New York Times, citant cinq personnes travaillant au sein de l'entreprise.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

Ces informations publiées mercredi interviennent quelques jours après que M. Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse, alors que le conseil d’administration de Nvidia enquête pour déterminer s’il a été la cible d’une opération de renseignement étrangère.

Cette dernière révélation aggrave une polémique qui a attiré l’attention des législateurs, des investisseurs et du conseil d’administration de Nvidia sur la conduite de Huang et sa relation avec Alice Huang, une femme qui, selon les services de renseignement américains, aurait facilité les livraisons de puces Nvidia à des entreprises chinoises.

L'action Nvidia a chuté d'environ 8 % dans les échanges après la clôture. Le titre a perdu plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que la nouvelle de la liaison avec Alice Huang a été rendue publique.

Le départ éventuel de M. Huang créerait un vide à la tête de cette entreprise évaluée à 4 000 milliards de dollars, qui est devenue un élément central de la course à la suprématie en matière d’IA entre les États-Unis et la Chine grâce à sa position dominante sur le marché des puces utilisées pour entraîner des modèles et alimenter des services tels que ChatGPT d’OpenAI.