Selon le WSJ, les banques américaines renoncent à un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars pour l'Argentine

Un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars de JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Citigroup C.N pour l'Argentine a été mis de côté, les banquiers se tournant plutôt vers un ensemble de prêts plus petits et à court terme, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, en citant des sources.

En octobre, le Trésor américain a conclu avec l'Argentine un accord de stabilisation du taux de change de 20 milliards de dollars, qui devait être assorti d'une facilité de dette bancaire du même montant. L'accord a été conclu quelques jours avant un scrutin de mi-mandat crucial pour le président libertaire de l'Argentine, Javier Milei.

Les banquiers affirment maintenant que la facilité de dette n'est plus sérieusement envisagée, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier. À la place, les prêteurs prévoient de prêter à l'Argentine environ 5 milliards de dollars par le biais d'une facilité de rachat à court terme, ou "repo", selon le journal.

Les fonds serviraient à un paiement de dette d'environ 4 milliards de dollars dû en janvier, selon le journal.

Bank of America a refusé de faire des commentaires. Le ministère argentin de l'économie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Wall Street Journal a ajouté que les négociations n'en étaient qu'à leur début et qu'elles pouvaient changer ou tomber à l'eau.