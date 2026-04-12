Selon le WSJ, la FTC américaine est en pourparlers avec des sociétés de publicité dans le cadre de l'enquête sur le boycott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis négocie un accord potentiel avec plusieurs grandes sociétés de publicité pour résoudre une enquête visant à déterminer si elles ont violé les lois fédérales sur la concurrence en coordonnant des boycotts contre des plateformes, y compris X d'Elon Musk, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.