information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 04:17

Selon le WSJ, IBM s'apprête à racheter Confluent pour un montant d'environ 11 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

IBM IBM.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données Confluent

CFLT.O pour environ 11 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

La transaction pourrait être annoncée dès lundi, selon le rapport.

Confluent a une capitalisation boursière d'environ 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Confluent et IBM n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.