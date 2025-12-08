Selon le WSJ, IBM s'apprête à racheter Confluent pour un montant d'environ 11 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)
IBM IBM.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données Confluent
CFLT.O pour environ 11 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.
La transaction pourrait être annoncée dès lundi, selon le rapport.
Confluent a une capitalisation boursière d'environ 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.
Confluent et IBM n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer