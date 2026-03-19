Selon le WSJ, Ecolab est sur le point d'acquérir la société de refroidissement de centres de données de KKR pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars

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(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Ecolab ECL.N est sur le point de conclure un accord avec KKR KKR.N pour l'acquisition de CoolIT Systems, une société spécialisée dans le refroidissement des centres de données, pour un montant compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, ajoute le rapport, tout en précisant que rien n'est encore conclu.

Les actions de la société de solutions pour l'eau étaient en baisse de 2,4 %, à 255,49 dollars, dans les échanges de l'après-midi.

Ecolab et KKR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.