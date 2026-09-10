Selon le NTSB, un pilote avait signalé une vitesse excessive avant l'accident d'un avion-cargo à Miami

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(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 4)

par David Shepardson

L'un des pilotes de l'avion-cargo d'Amazon Prime Air qui s'est écrasé dimanche à Miami a fait plusieurs remarques à son collègue au sujet d'une vitesse excessive au cours de la dernière minute et 42 secondes de l'enregistrement vocal du poste de pilotage , a déclaré le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB).

Il n’y a pas eu de réponse verbale cohérente aux remarques du pilote concernant la vitesse, a précisé le NTSB dans un point sur l’enquête publié mercredi, sans toutefois révéler lequel des pilotes avait fait ces remarques.

« Trop près du sol » a également été annoncé à plusieurs reprises à bord du Boeing BA.N 767 avant que l’appareil n’atterrisse et ne dépasse la piste lors d’un accident qui a fait cinq morts et cinq blessés, a précisé le NTSB dans son rapport.

L’avion, âgé de 32 ans et exploité par la compagnie 21 Air, basée à Miami, a dépassé la piste d’environ 1.300 pieds (396 m) et a percuté deux véhicules au sol.

Quinze secondes avant la fin de l’enregistrement, l’un des pilotes a demandé d’interrompre l’atterrissage et les manettes des gaz ont été poussées à une valeur correspondant à la poussée de remise des gaz, a précisé le NTSB.

Mais quatre secondes plus tard, les manettes des gaz ont été ramenées au ralenti et des bruits semblables à ceux d’un avion quittant la surface revêtue de la piste ont alors été entendus, a-t-il précisé.

Le NTSB a déclaré mardi que les données enregistrées ne montraient aucun signe indiquant que les aérofreins ou les inverseurs de poussée aient été déployés pour aider à ralentir l'avion.

Les enquêteurs du bureau ont passé une grande partie de la journée de mercredi à interroger le commandant de bord et le copilote avant de divulguer les détails issus de l’enregistreur de voix du poste de pilotage.

L'avion-cargo d'Amazon effectuait son troisième vol de la journée, en provenance de San Juan, à Porto Rico. Il avait volé de Cincinnati à Miami, puis de Miami à San Juan plus tôt dans la journée de dimanche, avant de s’écraser à 13 h 53 (heure de la côte Est) (17 h 53 GMT).

Le commandant de bord, âgé de 55 ans, avait obtenu sa qualification de type sur le 767 en mai et totalisait 7.145 heures de vol, tandis que le copilote, âgé de 37 ans, avait obtenu sa qualification de type sur le 767 en avril 2025 et totalisait 2.655 heures de vol, a indiqué mardi le NTSB.