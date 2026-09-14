Selon le NTSB américain, un tiers des réponses de la FAA aux recommandations de sécurité sont inacceptables

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Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré que les réponses apportées par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à 11 des 33 recommandations formulées par le NTSB à la suite d’une collision en vol survenue en 2025 près de Washington, qui avait coûté la vie à 67 personnes, étaient inacceptables.

La collision, survenue en janvier 2025, entre un avion régional d'American Airlines de type " AAL.O " et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington a fait 67 morts et constitue la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies. Le NTSB a indiqué que la FAA n'avait pas accepté de rendre obligatoire un système de sécurité essentiel connu sous le nom d'ADS-B In, ce qui figurait parmi les recommandations du Bureau.