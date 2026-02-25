Selon le Nikkei, Microsoft Japon fait l'objet d'une perquisition pour violation présumée de la loi anti-monopole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission japonaise du commerce équitable a perquisitionné les bureaux de Microsoft Japon mercredi dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'entreprise a abusivement empêché les clients de sa plateforme Azure d'utiliser des services en nuage concurrents, a rapporté le quotidien économique Nikkei, citant des sources familières avec le dossier.

Microsoft Japon n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.