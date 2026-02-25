 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Nikkei, Microsoft Japon fait l'objet d'une perquisition pour violation présumée de la loi anti-monopole
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission japonaise du commerce équitable a perquisitionné les bureaux de Microsoft Japon mercredi dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'entreprise a abusivement empêché les clients de sa plateforme Azure d'utiliser des services en nuage concurrents, a rapporté le quotidien économique Nikkei, citant des sources familières avec le dossier.

Microsoft Japon n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Valeurs associées

MICROSOFT
389,0000 USD NASDAQ +1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    L'Assemblée se prononce à nouveau sur la loi créant une aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 11:04 

    L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, qui avait été largement adoptée en première lecture, mais sur laquelle subsistent des points de friction. ... Lire la suite

  • Illustration du logo de LVMH
    LVMH: Le groupe familial Arnault porte sa participation à plus de 50%, selon l'AMF
    information fournie par Reuters 25.02.2026 11:04 

    ​Le groupe familial Arnault a ​franchi le seuil ​de 50% ⁠du capital ‌de la société LVMH, ​selon ‌un document ⁠réglementaire publié mercredi par l'Autorité ⁠des ‌marchés financiers (AMF). Le ⁠groupe ‌contrôle désormais ⁠50,01% du capital ⁠de ‌LVMH, soit 248 ​millions ... Lire la suite

  • Le logo Aston Martin sur une Vantage, une voiture de sport de luxe, lors de son lancement
    Aston Martin va supprimer 20% de ses effectifs
    information fournie par Reuters 25.02.2026 11:04 

    Aston Martin ‌a annoncé mercredi qu'il allait supprimer 20% ​supplémentaires de ses effectifs, le constructeur automobile de luxe ayant par ailleurs annoncé un ​bénéfice annuel inférieur aux prévisions avec la demande faible ​et les pressions douanières. La ⁠deuxième ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le vert après une pluie de résultats d'entreprises
    information fournie par Reuters 25.02.2026 11:04 

    Les principales Bourses européennes sont ‌en légère hausse mercredi en début de séance, alors que les investisseurs examinent ​une nouvelle vague de résultats d'entreprises et que le moral se rétablit à mesure que les craintes liées à l'intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank