Selon le Nikkei, la société japonaise JERA entame des négociations avec Anthropic et Meta en vue de la construction de centres de données

JERA, le plus grand producteur d’électricité du Japon, a entamé des négociations avec Anthropic ANT.O , Meta META.O et d’autres géants américains de la technologie en vue de construire des centres de données à proximité de centrales électriques dans la région de Tokyo, a rapporté vendredi le journal Nikkei.

Yukio Kani, directeur général et président de JERA Global, a déclaré lors d’une récente interview que le groupe énergétique était également en pourparlers avec Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , a rapporté le Nikkei.

JERA a annoncé en octobre un partenariat avec Dell Technologies DELL.N et le développeur britannique d’infrastructures d’IA RHAELM afin d’accélérer le développement des infrastructures d’intelligence artificielle au Japon.

Ils ont signé un protocole d’accord visant à développer un modèle standardisé pour la mise en place d’une infrastructure d’IA à l’échelle nationale, en commençant par un centre de données hyperscale de 15 milliards de dollars à Chiba, près de Tokyo.

JERA, Anthropic, Meta, Amazon, Microsoft et Google n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.