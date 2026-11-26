JERA, le plus grand producteur d’électricité du Japon, a entamé des négociations avec Anthropic ANT.O , Meta META.O et d’autres géants américains de la technologie en vue de construire des centres de données à proximité de centrales électriques dans la région de Tokyo, a rapporté vendredi le journal Nikkei.
Yukio Kani, directeur général et président de JERA Global, a déclaré lors d’une récente interview que le groupe énergétique était également en pourparlers avec Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , a rapporté le Nikkei.
JERA a annoncé en octobre un partenariat avec Dell Technologies DELL.N et le développeur britannique d’infrastructures d’IA RHAELM afin d’accélérer le développement des infrastructures d’intelligence artificielle au Japon.
Ils ont signé un protocole d’accord visant à développer un modèle standardisé pour la mise en place d’une infrastructure d’IA à l’échelle nationale, en commençant par un centre de données hyperscale de 15 milliards de dollars à Chiba, près de Tokyo.
JERA, Anthropic, Meta, Amazon, Microsoft et Google n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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