JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, a entamé des négociations avec Anthropic ANT.O , Meta META.O et d'autres géants américains de la technologie en vue de construire des centres de données à proximité de centrales électriques dans la région de Tokyo, a rapporté vendredi le Nikkei.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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