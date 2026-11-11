Selon le New York Times, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, aurait entretenu une relation avec une cadre qui était sous ses ordres

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l'entreprise qui était sous ses ordres, a rapporté mercredi le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l'entreprise.
Voici quelques détails:
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Jensen Huang aurait entretenu une relation avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée des soins de santé chez Nvidia, selon l'article
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Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
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Cette information intervient alors que le conseil d’administration de Nvidia enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger , après qu’il eut reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé à ses employés
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L'action du fabricant de puces a chuté de près de 4 % en séance prolongée
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