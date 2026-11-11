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Selon le New York Times, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, aurait entretenu une relation avec une cadre qui était sous ses ordres
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 23:30

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Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l'entreprise qui était sous ses ordres, a rapporté mercredi le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l'entreprise.

Voici quelques détails:

  • Jensen Huang aurait entretenu une relation avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée des soins de santé chez Nvidia, selon l'article

  • Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

  • Cette information intervient alors que le conseil d’administration de Nvidia enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger , après qu’il eut reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé à ses employés

  • L'action du fabricant de puces a chuté de près de 4 % en séance prolongée

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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