Selon le "New York Times", Alice Huang aurait été en contact avec les services secrets chinois pendant sa liaison avec le directeur général de Nvidia

Alice Huang, la Chinoise au cœur du récent scandale de Nvidia NVDA.O , est restée en contact avec un responsable de la principale agence de renseignement chinoise pendant plus d'un an, alors qu'elle entretenait une liaison avec l'ancien directeur général Jensen Huang, a rapporté dimanche le New York Times.

Alice Huang a été en contact avec un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État du printemps 2025 jusqu’à l’automne de cette année, indique l’article, citant des sources proches des rapports des services de renseignement qui décrivent ces rencontres.

Un porte-parole de Jensen Huang a refusé de commenter. Les porte-parole de Nvidia et de l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas réussi à joindre Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Alice Huang dirigeait auparavant la société Megaspeed International, basée à Singapour, un client important de Nvidia qui représentait autrefois des milliards de ventes de puces Nvidia.

Les autorités américaines mènent une enquête sur Megaspeed depuis 2024, soupçonnant l'entreprise d'avoir fait passer clandestinement des puces d'IA de pointe de Nvidia vers la Chine.

L’article publié dimanche intervient alors que des responsables américains ont remis en cause les premières hypothèses selon lesquelles Alice Huang serait une espionne, comme l’avait rapporté le journal le mois dernier .

Cet article du 29 octobre avait déclenché un scandale qui avait conduit à la démission de Jensen Huang deux semaines plus tard et à une chute brutale du cours de l’action Nvidia.

Les responsables de l’administration Trump ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient pas conclu qu’Alice Huang espionnait pour le compte de la Chine.

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a déclaré ce mois-ci que le ministère de la Justice n’avait pas encore tiré de conclusion quant à savoir si elle était une espionne chinoise.

Le directeur du renseignement national américain, Jay Clayton, l’a réitéré dimanche.

“Le ministre de la Justice Blanche a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une affaire faisant l’objet d’une enquête, tant concernant Alice Huang que son entreprise, pour diverses raisons,” a déclaré Jay Clayton à l’émission “State of the Union” de CNN. “Et je vais laisser cette enquête suivre son cours.”

Ce scandale a également suscité un examen plus approfondi de l’approche de Washington en matière de contrôle des exportations vers la Chine, des législateurs des deux partis se demandant si l’administration Trump n’a pas fait preuve d’un laxisme excessif dans l’application et la réglementation concernant ces semi-conducteurs très prisés.

La liaison entre les deux personnes en elle-même présente moins d’intérêt, a déclaré le sénateur John Kennedy, républicain de Louisiane, à l’émission “Meet the Press” de NBC.

“J’espère qu’il a passé un bon moment,” a déclaré John Kennedy dimanche. “C’était la partie de jambes en l’air la plus chère depuis Hélène de Troie.”