Selon le ministère américain de la Justice, un juge américain à la retraite figure parmi les victimes de discrimination fondée sur le handicap de la part de Lyft

Le ministère américain de la Justice a fait état lundi, dans le cadre de son action en justice pour discrimination contre la société de covoiturage Lyft LYFT.O , d'allégations concernant un juge fédéral à la retraite de la cour d’appel, affirmant que ce dernier s’était vu refuser le service parce qu’il dépend d’un chien guide.

L’ancien juge fédéral d’appel David Tatel, qui est aveugle, s’est vu refuser à deux reprises l’accès aux services de Lyft, a indiqué le ministère de la Justice dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco. La plainte cite M. Tatel parmi 12 autres exemples présumés de discrimination de la part de Lyft à l’encontre des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental.

M. Tatel, qui a quitté ses fonctions en 2023 après un long mandat à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, est aveugle depuis une grande partie de sa vie en raison d’une maladie oculaire appelée rétinite pigmentaire.

Dans un communiqué, Lyft a déclaré ne pas être d’accord avec les allégations contenues dans la plainte et a précisé qu’elle disposait de "politiques de longue date exigeant des chauffeurs qu’ils s’adaptent aux passagers voyageant avec des animaux d’assistance ou utilisant des aides à la mobilité pliables".

M. Tatel, qui occupe désormais le poste de conseiller juridique senior chez Hogan Lovells Cadwalader, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon la plainte, en avril 2023, alors que M. Tatel et son chien guide montaient dans un véhicule Lyft pour rentrer chez eux avec son épouse après avoir quitté leur synagogue, le chauffeur a crié au juge de descendre du véhicule à cause de son chien.

M. Tatel a expliqué au chauffeur que le chien était un animal d’assistance dressé et qu’il était légalement tenu de l’accepter, mais le chauffeur Lyft a continué à lui refuser le service.

Lyft a accordé à M. Tatel un crédit de 10 dollars; pourtant, lorsque l’ancien juge a souhaité effectuer un autre trajet via Lyft avec son chien en septembre dernier, le chauffeur a verrouillé les portières pour empêcher M. Tatel de monter dans le véhicule et a pris la fuite, selon la plainte. Lyft lui a de nouveau accordé un crédit de 10 dollars, ce que M. Tatel a jugé "insultant", précise la plainte.

Le ministère de la Justice a allégué que Lyft avait enfreint le titre III de la loi américaine de 1990 sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act), qui interdit aux entreprises de transport privées toute discrimination fondée sur le handicap.

Il a affirmé que l’entreprise et ses chauffeurs refusent systématiquement de prendre en charge des personnes en situation de handicap et refusent d’adapter de manière raisonnable les politiques et pratiques de Lyft afin d’éviter une telle discrimination.

La plainte vise à obtenir une ordonnance du tribunal pour contraindre Lyft à mettre fin à la discrimination alléguée, à modifier ses politiques et à former son personnel et ses chauffeurs à la législation en vigueur. La plainte réclame également 53 millions de dollars au profit des personnes en situation de handicap victimes de discrimination de la part de Lyft.

L’affaire est intitulée "États-Unis c. Lyft", Tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, n° 3:26-cv-13454.

Pour les États-Unis: Katherine Dutcher, Jane Andersen, David Wright et James Fletcher, du ministère américain de la Justice

Pour en savoir plus:

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