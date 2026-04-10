Selon le Handelsblatt, l'OpenAI risque d'être soumise à une réglementation plus stricte dans le cadre de la loi sur les services numériques de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI et son chatbot ChatGPT devraient être classés comme un très grand moteur de recherche et relever de la loi sur les services numériques de l'Union européenne (DSA), ce qui signifie qu'ils sont soumis à une réglementation plus stricte, a déclaré vendredi le journal allemand Handelsblatt, citant des sources.

Selon Handelsblatt, OpenAI a refusé de commenter l'affaire lorsqu'il a été contacté, tandis qu'un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Handelsblatt que les données disponibles sur les utilisateurs étaient en cours d'examen.