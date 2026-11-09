Selon le *Handelsblatt*, Evonik reste opposé au rachat par BASF après les négociations

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(Réécriture à la lumière d'un article du Handelsblatt, avec ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Le fabricant allemand de produits chimiques Evonik EVKn.DE a réaffirmé son opposition au projet de rachat proposé par BASF BASFn.DE , alors que les directions des deux entreprises se sont entretenues ce week-end, a rapporté lundi le Handelsblatt, citant des sources.

L'action Evonik a reculé de 2,1 % à la suite de cette information.

Fin octobre, la société avait rejeté l'offre de rachat améliorée de BASF, qui valorisait Evonik à 11,18 milliards d'euros (12,48 milliards de dollars), soit 24 euros par action, mais avait demandé à la direction de l'acquéreur de préciser les raisons de son offre.

Le directeur général de BASF, l’une des plus grandes entreprises chimiques mondiales en termes de chiffre d’affaires, a laissé entendre que le rachat proposé constituerait une réponse forte à la consolidation mondiale du secteur, tout en soulignant que son entreprise ne paierait pas le prix fort.

Mais lors de la réunion de ce week-end, Evonik a déclaré que son activité de produits chimiques de spécialité serait mieux placée pour prospérer au sein de sa propre structure d’entreprise prévue, a rapporté le Handelsblatt.

Les deux entreprises se sont séparées sans établir de feuille de route pour d'éventuelles négociations concrètes, selon les sources citées par le Handelsblatt.

BASF et Evonik ont refusé de commenter cette réunion et n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’information selon laquelle Evonik aurait campé sur ses positions.

Les produits d’Evonik comprennent des plastiques de haute technologie et des additifs alimentaires, ainsi que des ingrédients destinés aux revêtements et aux produits ménagers. BASF fabrique des plastiques techniques, des polymères superabsorbants, des vitamines et des produits chimiques à usage industriel.

Deux personnes proches du dossier ont confirmé lundi à Reuters que la réunion entre les directeurs généraux et les directeurs financiers d’Evonik et de BASF avait eu lieu ce week-end.

(1 dollar = 0,8961 euro)