Selon le *Handelsblatt*, Evonik reste opposé à son rachat par BASF après des discussions

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Evonik EVKn.DE reste opposé au projet de rachat par BASF BASFn.DE après que la direction des deux entreprises s'est entretenue ce week-end, a rapporté lundi le Handelsblatt en citant des sources anonymes proches du dossier.