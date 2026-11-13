Selon le gouvernement, la panne de Microsoft devrait avoir un impact significatif sur l'économie allemande

L'Allemagne s'attend à ce qu'une panne affectant les services Microsoft MSFT.O ait un impact significatif sur les entreprises allemandes, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère du Numérique.

Aucune panne majeure n'a toutefois été signalée au sein de l'administration fédérale allemande, a ajouté le porte-parole.