Selon le Financial Times, Nvidia aurait approché Rene Haas, directeur général d'Arm, pour succéder à Jensen Huang

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O aurait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings O9Ty.F , dans le cadre de sa recherche d'un successeur potentiel à Jensen Huang, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Jensen Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, plongeant le fabricant de puces dans la crise et provoquant une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.

Le nom de Rene Haas circule parmi les analystes depuis le départ de Jensen Huang. Il a passé sept années formatrices chez Nvidia, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013.

Il fait partie des nombreux candidats envisagés et rien ne garantit qu’on lui proposera le poste ni qu’il l’acceptera, a rapporté le FT. La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assure actuellement l’intérim à la tête de l’entreprise.

Arm n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Rene Haas est devenu directeur général d’Arm en 2022 et a supervisé l’introduction en bourse de la société sur le Nasdaq en 2023. Arm conçoit des architectures de processeurs et les concède sous licence à d’autres entreprises qui développent des puces. Historiquement, son point fort réside dans les téléphones mobiles, mais la société se développe désormais dans le domaine des ordinateurs.

Les actions d’Arm cotées aux États-Unis ARM.O ont limité leurs pertes après la publication de cette information, mais affichaient tout de même une baisse de plus de 5%. Les actions de Nvidia reculaient de plus de 3%.

Certains analystes s’attendent à ce que le prochain directeur général rompe avec le règne de trois décennies de Jensen Huang, qui a joué le rôle de “chef d’orchestre” très impliqué, pilotant personnellement les feuilles de route techniques, les négociations géopolitiques sur les exportations vers la Chine et les investissements massifs dans l’écosystème de l’IA.

Une éventuelle évolution vers une structure de direction plus institutionnelle interviendrait alors que Nvidia fait face à une surveillance réglementaire accrue et à un consensus grandissant parmi les législateurs américains pour restreindre davantage les exportations de puces de l’entreprise vers la Chine.

DES INITIÉS ET DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE EN LICE

Les analystes considèrent Colette Kress comme une autorité financière solide, tandis que l’ingénieur chevronné Ian Buck est perçu comme un candidat de premier plan après avoir dirigé le développement de CUDA, la plateforme logicielle qui alimente les puces d’IA de Nvidia.

Outre Rene Haas, parmi les noms externes évoqués par les analystes figurent Lisa Su, présidente-directrice générale d’AMD ( AMD.O ), qui a su naviguer sur le marché clé de la Chine, et Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron ( MU.O ), dont les puces mémoire équipent les serveurs de Nvidia.

Parmi les autres candidats cités par les observateurs du secteur figurent Matt Murphy, directeur général de Marvell ( MRVL.O ), et Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple ( AAPL.O ), qui a supervisé le développement en interne des puces du fabricant de l’iPhone.

L’ancien directeur général d’Apple, Tim Cook, a été évoqué par le président américain Donald Trump, alors que le conseil d’administration de Nvidia évalue s’il convient de privilégier la continuité financière, une expertise technique approfondie ou l’expérience de la direction d’un géant mondial de la technologie.