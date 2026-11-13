Selon le Financial Times, Nvidia aurait approché le directeur général d'Arm, Haas, pour succéder à Huang

Le conseil d’ NVDA.O de Nvidia aurait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings O9Ty.F , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à Jensen Huang, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, plongeant le fabricant de puces dans la crise et provoquant une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.

Le nom de Haas circule parmi les analystes depuis le départ de Huang. Il a passé sept années formatrices chez Nvidia, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013.

Il fait partie des candidats envisagés, mais rien ne garantit qu’on lui proposera le poste ni qu’il l’acceptera, a rapporté le Financial Times. Colette Kress, directrice financière de Nvidia, assure l’intérim à la tête de l’entreprise.

Arm n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Haas est devenu directeur général d’Arm en 2022 et a supervisé l’introduction en bourse de la société sur le Nasdaq en 2023. Arm conçoit des architectures de processeurs et les concède sous licence à d’autres entreprises qui développent des puces. Historiquement, la société s’est imposée dans le secteur de la téléphonie mobile et se développe désormais dans celui des ordinateurs.

Les actions d’Arm cotées aux États-Unis ARM.O ont limité leurs pertes après la publication de cette information et affichaient une baisse de plus de 5%. Les actions de Nvidia reculaient de plus de 3%.