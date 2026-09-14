Selon le Financial Times, la société DFO Management, dirigée par Michael Dell, serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour The Baldwin Group

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DFO Management, la société dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote concernant la société de courtage en assurance The Baldwin Group BWIN.O , a rapporté dimanche le Financial Times.

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