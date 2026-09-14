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Selon le Financial Times, la société DFO Management, dirigée par Michael Dell, serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour The Baldwin Group
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 00:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DFO Management, la société dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote concernant la société de courtage en assurance The Baldwin Group BWIN.O , a rapporté dimanche le Financial Times.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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