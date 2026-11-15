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Selon le Financial Times, Diamondback serait sur le point de conclure un accord de près de 5 milliards de dollars pour racheter le portefeuille de forages de Double Eagle
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 19:49

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Diamondback Energy FANG.O serait sur le point de conclure un accord d'environ 5 milliards de dollars en vue d'acquérir un portefeuille de forages auprès de Double Eagle, renforçant ainsi sa présence dans le bassin permien, riche en pétrole, au Texas, a rapporté le Financial Times en citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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