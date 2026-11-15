Selon le Financial Times, Diamondback serait sur le point de conclure un accord de près de 5 milliards de dollars pour racheter le portefeuille de forages de Double Eagle

Le producteur américain de schiste Diamondback Energy FANG.O est sur le point de conclure un accord d'environ 5 milliards de dollars visant à acquérir un portefeuille de forages auprès du producteur d'énergie texan Double Eagle, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans le bassin permien, riche en pétrole, au Texas, a rapporté le Financial Times , citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

Dans le cadre de cette opération, Diamondback versera environ 5 milliards de dollars pour racheter Double Eagle V, qui est soutenu par la société de capital-investissement EnCap Investments, précise le FT

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Diamondback, Double Eagle et EnCap n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles

Cette information intervient après que Diamondback et la société de capital-investissement KKR KKR.N se sont mis d’accord la semaine dernière pour acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin permien

La société, basée à Midland, au Texas, a redoublé d’efforts dans le bassin permien, qui s’étend entre l’ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, en concluant en 2024 un accord de 26 milliards de dollars pour racheter son concurrent Endeavor Energy Partners et devenir ainsi le troisième plus grand producteur de la région

En février 2025, Diamondback a racheté certaines parts de Double Eagle pour 4,08 milliards de dollars en espèces et en actions