Selon le Financial Times, Diamondback serait sur le point de conclure un accord de près de 5 milliards de dollars pour racheter le portefeuille de forages de Double Eagle

Le producteur américain de schiste Diamondback Energy FANG.O est sur le point de conclure un accord d'environ 5 milliards de dollars visant à acquérir un portefeuille de forages auprès du producteur d'énergie texan Double Eagle, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans le bassin permien, riche en pétrole, au Texas, a rapporté le Financial Times , citant des sources proches du dossier.
Voici quelques détails:
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Dans le cadre de cette opération, Diamondback versera environ 5 milliards de dollars pour racheter Double Eagle V, qui est soutenu par la société de capital-investissement EnCap Investments, précise le FT
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Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Diamondback, Double Eagle et EnCap n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles
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Cette information intervient après que Diamondback et la société de capital-investissement KKR KKR.N se sont mis d’accord la semaine dernière pour acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin permien
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La société, basée à Midland, au Texas, a redoublé d’efforts dans le bassin permien, qui s’étend entre l’ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, en concluant en 2024 un accord de 26 milliards de dollars pour racheter son concurrent Endeavor Energy Partners et devenir ainsi le troisième plus grand producteur de la région
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En février 2025, Diamondback a racheté certaines parts de Double Eagle pour 4,08 milliards de dollars en espèces et en actions
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Cette nouvelle acquisition pourrait être annoncée dès le début de la semaine prochaine; selon le Financial Times, l'opération comprendrait à la fois des paiements en espèces et en actions
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