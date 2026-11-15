 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Financial Times, Diamondback serait sur le point de conclure un accord de près de 5 milliards de dollars pour racheter le portefeuille de forages de Double Eagle
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 20:37

Ajouter Boursorama à vos sources

Le producteur américain de schiste Diamondback Energy FANG.O est sur le point de conclure un accord d'environ 5 milliards de dollars visant à acquérir un portefeuille de forages auprès du producteur d'énergie texan Double Eagle, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans le bassin permien, riche en pétrole, au Texas, a rapporté le Financial Times , citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

  • Dans le cadre de cette opération, Diamondback versera environ 5 milliards de dollars pour racheter Double Eagle V, qui est soutenu par la société de capital-investissement EnCap Investments, précise le FT

  • Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Diamondback, Double Eagle et EnCap n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles

  • Cette information intervient après que Diamondback et la société de capital-investissement KKR KKR.N se sont mis d’accord la semaine dernière pour acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une entreprise spécialisée dans les infrastructures hydrauliques du bassin permien

  • La société, basée à Midland, au Texas, a redoublé d’efforts dans le bassin permien, qui s’étend entre l’ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, en concluant en 2024 un accord de 26 milliards de dollars pour racheter son concurrent Endeavor Energy Partners et devenir ainsi le troisième plus grand producteur de la région

  • En février 2025, Diamondback a racheté certaines parts de Double Eagle pour 4,08 milliards de dollars en espèces et en actions

  • Cette nouvelle acquisition pourrait être annoncée dès le début de la semaine prochaine; selon le Financial Times, l'opération comprendrait à la fois des paiements en espèces et en actions

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
184,9300 USD NASDAQ +1,50%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX -3,29%
Pétrole Brent
96,34 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
88,90 USD Ice Europ +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,34 +0,41%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
NVIDIA
162,85 -2,01%
Or
3 874,44 0,00%
EUR/USD SPOT
1,10211 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank