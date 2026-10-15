Selon le Financial Times, des sociétés de capital-investissement étudient actuellement des opportunités d'acquisition concernant l'activité européenne d'emballage d'International Paper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient toutes deux la possibilité de conclure des accords concernant l'activité européenne d'emballage d'International Paper IP.N , a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer