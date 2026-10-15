Selon le Financial Times, des sociétés de capital-investissement étudient actuellement des opportunités d'acquisition concernant l'activité européenne d'emballage d'International Paper

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Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient toutes deux la possibilité de conclure des accords concernant l'activité européenne d'emballage d'International Paper IP.N , a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.