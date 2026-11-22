Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire mondial de services de restauration, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York , a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Compass Group n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
Voici quelques détails:
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Selon le FT, la société, dont le siège social se trouve dans le Surrey, en Angleterre, devrait annoncer le transfert de sa cotation à New York dès mardi, lors de la publication de ses résultats annuels.
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Compass, qui compte parmi ses clients Google, Amazon et Microsoft, fournit également des services de restauration et d’assistance au secteur de la défense, aux salons d’aéroport et aux centres de données
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En juillet , Compass a déclaré avoir remporté 4,3 milliards de dollars de nouveaux contrats au cours des 12 derniers mois, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, la moitié provenant de clients recourant pour la première fois à l’externalisation. L’entreprise a également enregistré une légère augmentation de son volume d’activité en Amérique du Nord
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Cette opération envisagée viendrait accentuer la pression sur la Bourse de Londres , qui peine à attirer et à retenir les introductions en bourse, les entreprises cherchant à accéder aux marchés financiers américains, plus profonds, et à des valorisations plus élevées
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