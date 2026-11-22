Selon le Financial Times, Compass Group prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York

Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire mondial de services de restauration, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York , a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Compass Group n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Voici quelques détails: