Selon le directeur général de Goldman Sachs, les sponsors financiers pourraient stimuler l'activité de transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré mardi que les sponsors financiers, tels que les sociétés de capital-investissement, pourraient soutenir l'activité de transaction, car ils sont soumis à la pression de rembourser le capital à leurs investisseurs avant de lever de nouveaux fonds.

"En ce qui concerne les sponsors, nous attendons tous avec impatience que cela s'accélère. Je pense que nous arrivons à un point où cela s'accélère", a déclaré M. Solomon lors de la conférence UBS sur les services financiers qui s'est tenue en Floride.

Les sponsors financiers sont pressés de restituer le capital à leurs investisseurs avant d'entreprendre de nouvelles levées de fonds; par conséquent, l'évaluation des entreprises qu'ils souhaitent vendre devient moins importante, a-t-il ajouté.

"Qu'ils se tournent vers le marché des fusions et acquisitions ou qu'ils fassent appel public à l'épargne, ils doivent restituer davantage de capital", a déclaré M. Solomon.

Le directeur général de Goldman a également déclaré que les activités de fusions et acquisitions stratégiques menées par les entreprises allaient être "nettement plus élevées" qu'elles ne l'ont été en moyenne au cours des cinq dernières années.

"Il n'y a pas grand-chose qui puisse perturber cette trajectoire sur le plan stratégique", a-t-il déclaré.

Goldman a terminé l'année 2025 en beauté après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du quatrième trimestre en janvier, sous l'impulsion d'une augmentation des transactions et du négoce.

Goldman a conseillé quelques grandes fusions en 2025, notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts EA.O pour 55 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet GOOGL.O de la société de sécurité informatique Wiz pour 32 milliards de dollars.

Ces opérations de grande envergure ont permis à Goldman de s'assurer une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025, la banque ayant conseillé un volume total d'opérations de 1,48 trillion de dollars et récolté 4,6 milliards de dollars d'honoraires.