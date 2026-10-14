Selon la KFF, le nombre d'adhérents à l'Obamacare est tombé à 20,5 millions de personnes en juin

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par Amina Niasse

Selon le cabinet de recherche en politique de santé KFF, le nombre d’adhérents à l’Affordable Care Act a chuté de 18 % en juin, pour s’établir à 20,5 millions, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis 2015, alors que les Américains sont confrontés à la hausse des coûts de l’assurance maladie.

Le nombre d’adhérents s’élevait à 25,2 millions à la même période l’année précédente, a précisé KFF.

Adoptée en 2010 sous la présidence du démocrate Barack Obama, la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) a mis en place des régimes de santé subventionnés par l’État et adaptés aux revenus des particuliers, communément appelés "Obamacare". Des millions de personnes ont renoncé à leur couverture cette année après l’expiration des aides supplémentaires liées à la pandémie de COVID-19 , ce qui a doublé, voire triplé, les coûts pour certaines d’entre elles.

Une précédente étude de la KFF avait révélé que le nombre d’adhésions avait baissé de 12 % en glissement annuel en février.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a également déclaré lors d’un point presse mercredi qu’environ 20 millions de personnes dépendent actuellement de l’Obamacare.

Selon la KFF, le nombre d’adhérents devrait continuer à baisser jusqu’en 2026. Environ 17 % des personnes souscrivant à des régimes Obamacare déclarent ne pas être sûres de pouvoir payer leurs primes jusqu’à la fin de l’année, d’après une enquête réalisée par la KFF en mars.

Des assureurs tels que Centene CNC.N et UnitedHealth

UNH.N ont signalé une hausse des coûts médicaux dans leurs activités liées à l’Obamacare cette année. Les compagnies proposant ces régimes ont demandé une hausse médiane des tarifs de 14 % cette année, ce qui représente la deuxième plus forte augmentation des primes en près d’une décennie.

Les assureurs demandant des primes plus élevées ont invoqué une population d’assurés plus malades ou présentant un profil de risque plus élevé parmi les personnes souscrivant à ces contrats.

L’étude de la KFF a analysé les chiffres d’adhésion aux marchés d’assurance communiqués par les assureurs dans leurs déclarations réglementaires.