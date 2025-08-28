Selon la directrice générale de Nvidia, le boom de l'IA est loin d'être terminé

Les prévisions de chiffre d'affaires dépassent légèrement les estimations, mais pas suffisamment pour impressionner les marchés

La directrice générale prévoit des dépenses d'infrastructure en IA de 3 à 4 trillions de dollars d'ici la fin de la décennie

La demande de puces d'IA de Nvidia reste forte malgré la lassitude du marché

par Max A. Cherney

La directrice générale de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a rejeté mercredi les inquiétudes concernant la fin du boom des dépenses pour les puces d'intelligence artificielle, prévoyant que les opportunités se développeront en un marché de plusieurs trillions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Jensen Huang a cherché à rassurer les investisseurs ébranlés par les signes de ralentissement de la croissance chez le fabricant de puces au centre de la frénésie d'investissement. Plus tôt dans la journée, Nvidia avait annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre conforme aux estimations des analystes, mais en deçà des attentes élevées qui ont fait grimper le cours de son action d'environ un tiers cette année.

Les perspectives optimistes du fondateur et directrice générale de Nvidia contrastent avec les récents signes de lassitude à l'égard des actions axées sur l'IA et les commentaires des leaders du secteur sur l'enthousiasme excessif des investisseurs.

"Une nouvelle révolution industrielle a commencé. La course à l'IA est lancée", a déclaré Jensen Huang. "Nous prévoyons des dépenses de 3 000 à 4 000 milliards de dollars pour l'infrastructure de l'IA d'ici la fin de la décennie."

Les actions du fabricant de puces sont poussées à la hausse par les attentes de la demande de Big Tech, des propriétaires de centres de données connus sous le nom d'hyperscalers et de la Chine.

"Les méga-capitalisations sont celles qui propulsent une grande partie des dépenses en capital dont Nvidia bénéficie. Mais il est évident que Nvidia continue à se développer et à vendre", a déclaré Matt Orton, responsable des solutions de conseil chez Raymond James Investment Management.

"En tout état de cause, cela montre que le commerce de l'IA est très durable... Les activités de ces hyperscalers peuvent continuer à s'accélérer, et aucun signe de ralentissement ne se reflète dans les résultats de Nvidia."

Alors que les actions de Nvidia ont dépassé un gain d'environ 10 % sur le marché plus large .SPX , les actions axées sur l'IA ont montré des signes de fatigue. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a tiré la sonnette d'alarme ce mois-ci en déclarant que les investisseurs pourraient être "surexcités" par l'IA.

Mercredi, Huang a semblé imperturbable.

"Plus vous achetez, plus vous grandissez", a déclaré Jensen Huang, affirmant que les avancées technologiques de Nvidia permettent aux clients de traiter des quantités croissantes de données tout en utilisant moins d'énergie. "Le buzz, c'est: tout a été vendu."

Un exemple concret: Un client hors de Chine a acheté pour 650 millions de dollars de la puce à capacité réduite H20 de Nvidia destinée au marché chinois au cours du dernier trimestre, a indiqué le fabricant de puces.

Jensen Huang a fondé ses prévisions en partie sur les 600 milliards de dollars qu'il prévoit pour les dépenses d'investissement dans les centres de données cette année de la part de clients importants tels que Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O .

Pour un centre de données coûtant jusqu'à 60 milliards de dollars, Nvidia peut engranger environ 35 milliards de dollars, a déclaré Jensen Huang.

Les remarques de Jensen Huang contrastent avec des prévisions de ventes tièdes pour le troisième trimestre, d'environ 54 milliards de dollars, légèrement supérieures à la moyenne de 53,14 milliards de dollars des estimations des analystes compilées par LSEG.

Nvidia et Huang, cependant, ne voient pas de raison pour que la croissance des bénéfices des puces d'IA ralentisse, car le bénéfice net du deuxième trimestre a dépassé le bénéfice du troisième trimestre fiscal de l'entreprise Big Tech Apple

AAPL.O .

Les puces haut de gamme Blackwell de l'entreprise sont largement épuisées si l'on en croit les prévisions de ses principaux clients pour 2026. Ses processeurs Hopper d'ancienne génération sont également pris d'assaut.

"Lorsque vous avez quelque chose de nouveau, qui croît aussi rapidement, et avec toutes les annonces d'investissements énormes de la part des hyperscalers, c'est la preuve que nous sommes dans les premiers stades" du boom de l'IA, a déclaré le gestionnaire de portefeuille de Globalt Investments, Thomas Martin.