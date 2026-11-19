Selon la CMA britannique, Viagogo aurait enfreint la loi concernant les frais cachés sur les billets

L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré jeudi avoir conclu à titre provisoire que le site de revente Viagogo avait peut-être enfreint la loi en omettant d'indiquer d'emblée aux consommateurs le prix total et en ajoutant des frais.

La CMA a précisé que ses conclusions étaient provisoires et qu'il ne fallait pas en déduire que Viagogo, détenu par StubHub STUB.N , avait enfreint la loi.

“L'enquête est en cours et aucune conclusion définitive n'a été tirée”, a déclaré un porte-parole de Viagogo dans un communiqué. “Nous avons engagé un dialogue constructif avec la CMA et continuons à coopérer pleinement à son enquête.”

L’enquête de la CMA porte sur une pratique dite du “drip pricing”, souvent utilisée pour les billets d’événements, dans laquelle les plateformes affichent un prix initial sans inclure d’emblée les frais obligatoires et introduisent des frais inévitables au moment du paiement.

La CMA a indiqué qu’elle estimait que des coûts obligatoires, tels que les taxes et les frais de réservation, étaient ajoutés à des étapes ultérieures du processus de paiement et n’étaient pas inclus dans le prix total dès le départ.