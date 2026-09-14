Selon la BRI, la dynamique du marché mondial de l'IA montre des signes de vulnérabilité

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* Selon la BRI, les marchés ne sont pas sous pression malgré la hausse des taux d'intérêt et les évolutions liées à l'IA

* La BRI réitère ses inquiétudes concernant la dette publique mondiale et celle liée à l’IA

par Marc Jones

La hausse liée à l’IA qui a fait grimper les marchés boursiers mondiaux ces deux dernières années montre des signes croissants de vulnérabilité, a déclaré lundi la Banque des règlements internationaux (BRI), l’organisme faîtier des banques centrales mondiales.

Dans un nouveau rapport, la BRI a indiqué que les investisseurs se montraient « de plus en plus prudents » quant à la rentabilité des futurs investissements dans l’IA, d’autant plus que l’endettement des grandes entreprises technologiques américaines continuait d’augmenter.

« La dynamique de l'IA, qui avait propulsé les marchés boursiers et contribué à la résilience de l'économie mondiale au cours de l'année dernière, commence à montrer des signes croissants de vulnérabilité », a déclaré aux journalistes Frank Smets, responsable de l'analyse économique à la BRI.

Ces commentaires ont été formulés vendredi, avant la publication du rapport de la BRI prévue lundi. Les actions liées à l’IA ont fortement chuté lundi après que les dirigeants de plusieurs grandes entreprises du secteur ont averti ce week-end qu’il fallait ralentir le rythme de développement de cette technologie afin d’éviter toute menace pour l’humanité .

Le rapport de la BRI a également mis en évidence un contexte mondial incertain, marqué par des pressions sur les finances publiques, exacerbées par les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l’énergie.

Les centaines de milliards de dollars de dette émise par les entreprises d'IA pourraient également contribuer à la hausse des coûts d'emprunt sur le marché des obligations d'État, appelés « rendements », venant s'ajouter aux inquiétudes de longue date concernant la viabilité des niveaux d'endettement.

« Cela est lié à la fragilité budgétaire qui va de pair avec une incertitude accrue dans l’économie mondiale », a déclaré M. Smets, faisant référence aux récentes pressions sur les marchés obligataires.

Il a toutefois ajouté qu’il n’y avait globalement « aucun signe de tension » et que l’appétit pour le risque des investisseurs était resté « remarquablement résilient » ces derniers mois.

COMMUNICATION SUR L’INFLATION

Surnommée la « banque centrale des banques centrales », la BRI a régulièrement mis en garde ces dernières années contre les niveaux d’endettement mondiaux et les bulles boursières potentielles.

« Il n’est toutefois pas certain que cette résilience (des marchés) puisse perdurer, surtout si les pressions à la hausse sur les rendements se maintiennent », a déclaré M. Smets.

Il a également fait écho à l’avertissement lancé la semaine dernière par le directeur général de la BRI, Pablo Hernandez de Cos, concernant les risques pour la stabilité financière posés par l’IA.

« Ce qui nous préoccupe le plus dans ce domaine (de l'IA), c’est l’augmentation rapide de la dette et de l’effet de levier », a déclaré M. Smets. « Et le fait que bon nombre de ces opérations de financement soient assez opaques. Elles sont souvent hors bilan. Elles comportent en quelque sorte une circularité. »

Le rapport s’est également penché en détail sur les financements provenant du marché privé qui ont afflué vers l’IA ces dernières années.

L’endettement total des entreprises technologiques est passé d’environ 22 milliards de dollars, soit 22 % du crédit privé total, en 2010 à plus de 1 000 milliards de dollars, soit 44 %, d’ici 2025. Au total, l’encours des prêts, tous types confondus, s’élève à près de 2 500 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

Une autre de ses études a utilisé l’IA pour analyser des milliers de discours et de rapports de banques centrales. Elle a montré que les indicateurs d’« inflation sous-jacente », qui excluent les pics et les creux des prix de l’énergie, sont cités plus fréquemment et de manière plus variée.

Si cette tendance reflète l’évolution de la conjoncture économique, le rapport précise que « la complexité croissante des messages des banques centrales pourrait constituer un obstacle à une communication efficace avec le public ».