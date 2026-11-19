Selon la BofA, le retour des capitaux au Brésil est envisageable si les « devoirs » fiscaux sont faits

Il existe une possibilité que les flux de capitaux reviennent au Brésil, malgré le contexte économique difficile que connaissent la plus grande économie d'Amérique latine et le reste du monde , selon l'équipe de banque d'investissement de Bank of America.

"Si le Brésil parvient à faire ses devoirs, même dans un contexte mondial plus complexe, il pourrait recommencer à attirer des capitaux", a déclaré jeudi Bruno Saraiva, codirecteur des services bancaires d’investissement de la BofA au Brésil et responsable des marchés des capitaux propres en Amérique latine .

Mercredi, le Sénat brésilien a approuvé un paquet budgétaire que le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva considère comme essentiel pour atteindre ses objectifs budgétaires. Adopté à la suite de la réélection de Lula pour un quatrième mandat non consécutif le mois dernier, ce plan combine des restrictions de dépenses et des mesures visant à augmenter les recettes. Le projet de loi va désormais être soumis à la Chambre basse du Congrès.

Le gouvernement de Lula devrait prendre de nouvelles mesures pour assainir les finances publiques.

Les cours des actifs brésiliens ont chuté et le dollar s’est apprécié de plus de 18 % face au real brésilien après que Lula, un homme de gauche , a déjoué les pronostics et battu le candidat de droite Flavio Bolsonaro lors du second tour de l’élection présidentielle du 25 octobre.

Toutefois, "une partie importante de la correction" des devises et des actions est probablement terminée, a déclaré Saraiva lors d’une conférence de presse à São Paulo, soulignant qu’il restait difficile à ce stade d’établir des prévisions précises.

Bank of America prévoit que le dollar américain s'échangera à 5,85 reais d'ici fin 2027, contre 5,91 reais actuellement. La banque réexamine actuellement ses perspectives en matière de taux d'intérêt, après avoir précédemment prévu que la banque centrale brésilienne procéderait à huit baisses de 25 points de base d'ici fin 2027.

Le taux de référence Selic de la banque centrale est actuellement fixé à 13,75 %. Le consensus du marché table sur une baisse à 12,75 % d’ici fin 2027.

Bank of America reste également prudente quant au nombre d’entreprises brésiliennes qui feront appel aux marchés boursiers par le biais d’introductions en bourse en 2027.

Hans Lin, codirecteur des services bancaires d’investissement de la banque au Brésil , a déclaré lors de la conférence de presse que les nouvelles introductions en bourse d’entreprises locales l’année prochaine semblaient plus susceptibles d’avoir lieu sur les marchés américains qu’au Brésil.

Après une longue période de vaches maigres due en partie à des taux d’intérêt élevés, trois entreprises locales, dont la fintech PicPay, ont réalisé des introductions en bourse en 2026, dont deux aux États-Unis.