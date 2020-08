Selon l'ONU, la crise du covid-19 menace plus de 100 millions d'emplois dans le tourisme

(AOF) - Dans son dernier rapport sur l'impact du covid-19 sur le tourisme, l'ONU met en garde contre une perte de PIB mondial de l'ordre d'1,5 à 2,8%, ainsi que d'une baisse des exportations de 910 à 1 200 milliards de dollars. Les scénarios pour le secteur indiquent que le nombre de touristes internationaux pourrait diminuer de 58% à 78% en 2020, ce qui se traduirait par une baisse des dépenses des visiteurs, passant de 1 500 milliards de dollars en 2019 à 310-570 milliards de dollars en 2020. La crise mettrait également en péril plus de 100 millions d'emplois directs dans le secteur du tourisme.

Les impacts de COVID-19 sur le tourisme menacent d'accroître la pauvreté et les inégalités dans le monde, a ajouté l'ONU, et d'inverser les efforts de conservation de la nature et de la culture. En effet, pendant la crise, 90% des pays ont totalement ou partiellement fermé les sites du Patrimoine Mondial, et environ 85 000 musées ont été temporairement fermés.