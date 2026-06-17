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Selon l'autorité néerlandaise chargée des routes, 40 000 Tesla circulent aux Pays-Bas en utilisant un logiciel de « conduite autonome »
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

L'autorité routière néerlandaise a déclaré mercredi que 40 000 Tesla aux Pays-Bas avaient commencé à utiliser le logiciel d'aide à la conduite « Full Self-Driving » (FSD) du constructeur automobile et avaientparcouru au total 24 millions de kilomètres (14,9 millions de miles), sans aucun incident grave à ce jour.

L'agence, qui a approuvé l'utilisation du logiciel FSD en avril, une première en Europe, a indiqué dans un communiqué qu'elle surveillait cette technologie tous les mois, et non plus une fois par an comme c'est habituellement le cas.

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