L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi que la vente proposée de la marque Colman's par Unilever pourrait potentiellement répondre à ses préoccupations concernant l'opération de McCormick dans le secteur alimentaire, et qu'elle l'examinerait plus en détail avant de décider d'autoriser l'opération sous conditions ou d'ordonner une enquête plus approfondie.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a indiqué au début du mois au groupe de biens de consommation Unilever ULVR.L et au fabricant américain d’épices McCormick MKC.N qu’ils devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les mélanges pour recettes et les sauces, sous peine de faire l’objet d’une enquête approfondie sur leur projet d’accord dans le secteur alimentaire, d’une valeur de 65 milliards de dollars.

Unilever avait lancé un processus de cession de la marque Colman’s, qui produit de la moutarde, des sauces et des mélanges pour recettes, afin de répondre «de manière proactive» aux préoccupations en matière de concurrence soulevées par cette opération.