Selon l'autorité de régulation, l'accord entre Unilever et McCormick dans le secteur agroalimentaire pourrait affaiblir la concurrence au Royaume-Uni

L'accord d'Unilever ULVR.L , d'un montant de 65 milliards de dollars , visant à fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant américain d'épices McCormick MKC.N , pourrait potentiellement affaiblir la concurrence au Royaume-Uni, a déclaré mercredi l'autorité britannique de la concurrence.
Unilever, propriétaire de la mayonnaise Hellmann's et du bouillon Knorr, a annoncé en mars son intention de fusionner son activité alimentaire avec McCormick, fabricant des sauces Frank's RedHot et de la moutarde French's, dans le cadre de la deuxième plus grande opération de l'histoire du secteur alimentaire.
L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu'elle soumettrait l'opération à une enquête approfondie, à moins que les parties ne proposent des mesures correctives pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence avant la date limite du 18 novembre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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