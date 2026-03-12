Selon l'agence douanière américaine, le système de remboursement des droits de douane est achevé entre 40 % et 80 %

(Mise à jour du deuxième paragraphe pour ajouter des détails du dossier judiciaire) par Tom Hals

Le système en quatre parties mis en place par le gouvernement américain pour rembourser 166 milliards de dollars de droits de douane illégaux, avec intérêts, est achevé entre 40 % et 80 %, selon un document déposé jeudi au tribunal par un haut fonctionnaire des douanes.

Brandon Lord, un fonctionnaire du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, a déclaré que l'agence développait un système en quatre parties, appelé CAPE, qui acceptera les demandes de remboursement, les traitera en masse, les examinera et émettra les remboursements, selon un document déposé auprès du tribunal.

Le dépôt de Lord auprès du Tribunal américain du commerce international a été effectué pour se conformer à une ordonnance émise la semaine dernière par le juge Richard Eaton dans le cadre de sa directive sur le remboursement des droits de douane.