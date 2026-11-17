** Selon le cabinet d'analyse KBW, la demande d'agrément bancaire déposée par la fintech Dave DAVE.O , partenaire de Coastal Financial Corporation CCB.O , devrait constituer un facteur favorable pour les résultats à court terme de CCB
** Les analystes de KBW estiment qu’un allongement du délai de sortie du partenariat, si Dave obtient une licence bancaire, devrait contribuer aux résultats de CCB à court terme, la sortie ne pouvant intervenir qu’à la fin de 2027 au plus tôt
** L’impact est gérable car Dave a apporté une contribution relativement faible aux résultats de CCB, le programme de parrainage ExtraCash, financé par CCB, n’ayant été lancé qu’en juin 2026, ajoute KBW
** Les analystes de KBW soulignent qu’une incertitude plane également sur l’octroi de la licence bancaire à DAVE, compte tenu des récents retraits de demandes par d’autres fintechs telles qu’Enova ENVA.N et OppFi OPFI.N
** L'action Dave affiche une hausse de 23,3 % depuis le début de l'année, tandis que celle de CCB recule de 62,5 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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