Selon KBW, la demande d'agrément bancaire déposée par Dave pourrait stimuler les résultats à court terme de Coastal Financial

** Selon le cabinet d'analyse KBW, la demande d'agrément bancaire déposée par la fintech Dave DAVE.O , partenaire de Coastal Financial Corporation CCB.O , devrait constituer un facteur favorable pour les résultats à court terme de CCB

** Les analystes de KBW estiment qu’un allongement du délai de sortie du partenariat, si Dave obtient une licence bancaire, devrait contribuer aux résultats de CCB à court terme, la sortie ne pouvant intervenir qu’à la fin de 2027 au plus tôt

** L’impact est gérable car Dave a apporté une contribution relativement faible aux résultats de CCB, le programme de parrainage ExtraCash, financé par CCB, n’ayant été lancé qu’en juin 2026, ajoute KBW

** Les analystes de KBW soulignent qu’une incertitude plane également sur l’octroi de la licence bancaire à DAVE, compte tenu des récents retraits de demandes par d’autres fintechs telles qu’Enova ENVA.N et OppFi OPFI.N

** L'action Dave affiche une hausse de 23,3 % depuis le début de l'année, tandis que celle de CCB recule de 62,5 %