Selon Johnson Matthey, la demande en filtres antipollution utilisés dans les centres de données dédiés à l'IA dépasse l'offre

La demande en filtres antipollution utilisés dans les centres de données dédiés à l’IA dépasse de loin l’offre, a déclaré jeudi Liam Condon, directeur général de Johnson Matthey JMAT.L , alors que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour ses activités de contrôle des émissions fixes.

Les centres de données, dont la construction connaît un essor remarquable aux États-Unis alors que les grandes entreprises technologiques investissent massivement dans le calcul pour l’IA et stimulent la demande en électricité, se tournent de plus en plus vers les turbines à gaz pour pallier les contraintes du réseau. Cela stimule également la demande en systèmes de contrôle des émissions qui doivent être installés pour respecter la réglementation.

La société britannique Johnson Matthey, qui fabrique principalement des filtres antipollution pour voitures et camions, a finalisé en juillet l’acquisition de Cormetech , un fabricant américain de catalyseurs qui éliminent les oxydes d’azote des gaz d’échappement des turbines à gaz.

“Depuis quelque temps, nous avons dû refuser des clients potentiels car la demande dépasse de loin l’offre à ce stade du marché”, a déclaré M. Condon à Reuters après que la société eut annoncé une hausse de son bénéfice d’exploitation au premier semestre .

M. Condon a indiqué lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que Johnson Matthey disposait de la capacité de production nécessaire pour augmenter sa production, mais qu’il faudrait acheter davantage de machines et de séchoirs pour fabriquer plus de produits.

Le marché des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) — qui réduisent les émissions — représente environ 1 milliard de dollars et devrait connaître une croissance annuelle de 10% à 15% au cours des cinq à sept prochaines années, principalement sous l’impulsion des centres de données, a déclaré M. Condon à Reuters en juin après l’annonce par la société de l’accord avec Cormetech.

Parmi les autres acteurs du marché du SCR figurent la société belge Umicore UMI.BR , l’autrichienne CERAM et certaines divisions du groupe chimique allemand BASF BASFn.DE .

Johnson Matthey a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour Cormetech et son activité Clean Air Solutions, qui dessert le marché des émissions stationnaires dans les secteurs maritime, industriel et des services publics, les portant à plus de 250 millions de livres sterling (328 millions de dollars), contre plus de 200 millions de livres sterling auparavant.

La société regroupera ces deux activités au sein de son segment “Clean Power” à compter de l'exercice 2026/27.

(1 dollar = 0,7614 livres)