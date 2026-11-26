Selon J.P. Morgan, les banques, les organismes de crédit immobilier et les assureurs indiens devraient profiter des fortes hausses des taux d'intérêt

** Selon J.P. Morgan, un cycle de resserrement monétaire plus marqué et plus long de la RBI renforce les perspectives des banques privées, des établissements de crédit publics, des organismes de financement immobilier et des assureurs

** La banque prévoit des hausses de 25 points de base lors de chacune des trois prochaines réunions de politique monétaire, ce qui devrait faire grimper les taux et soutenir les marges d'intérêt nettes

** Privilégie ICICI Bank ICBK.NS parmi les banques privées et SBI SBI.NS parmi les établissements de crédit publics

** Indique que Kotak Mahindra Bank KTKM.NS et Axis Bank AXBK.NS offrent un potentiel de réévaluation; se montre optimiste vis-à-vis de PNB PNBK.NS et de Bank of Baroda BOB.NS

** Selon JPM, les portefeuilles de prêts à taux variable des banques privées contribuent à accélérer la croissance du produit net d'intérêts, qui passe de 8,5 % pour l'exercice 2026 à 18,5 % pour l'exercice 2027

** PNB Housing PNBH.NS , HDFC Life HDFL.NS et ICICI Lombard ICIL.NS sont privilégiés dans les secteurs du crédit immobilier et de l’assurance

** Les sociétés financières non bancaires (NBFC) diversifiées et les sociétés de financement automobile devraient subir des pressions en raison de la hausse des coûts de financement

** En novembre, les banques .NSEBANK et les valeurs financières .NIFTYFIN ont progressé de 17 %, contre une hausse de 12,4 % pour l'indice Nifty