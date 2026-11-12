Selon J.P. Morgan, la production de robots humanoïdes aux États-Unis pourrait atteindre les 400.000 unités d'ici 2030, à mesure que leur déploiement s'accélère

La production de robots humanoïdes aux États-Unis atteindra entre 300.000 et 400.000 unités d’ici 2030 et environ 1,5 million d’unités d’ici 2035, a déclaré jeudi J.P. Morgan, alors que le secteur passe de la phase de démonstration à celle du déploiement commercial.
La pénurie de main-d’œuvre, l’amélioration de la conjoncture économique et l’augmentation des capacités de production favorisent l’adoption des humanoïdes dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l’entreposage, les entreprises cherchant à automatiser les tâches répétitives.
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La conclusion de l’ , sous l’administration Trump, selon laquelle les robots et les machines industrielles importés constituent des risques pour la sécurité nationale pourrait déboucher sur l’instauration de droits de douane ou d’autres mesures visant à stimuler la production nationale, a déclaré J.P. Morgan.
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Le déploiement des humanoïdes est limité par le matériel, les données d’entraînement de l’IA, la puissance de calcul et la capacité de production, la plupart des fabricants américains hors Tesla TSLA.O visant une production annuelle comprise entre 10.000 et 30.000 unités
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La société de courtage estime que le coût des robots humanoïdes est en passe d’égaler celui de la main-d’œuvre, tandis que leur déploiement en équipes multiples pourrait générer environ 100.000 dollars d’économies annuelles par client
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“Les progrès à court terme restent limités par l’offre, avec quelques goulots d’étranglement majeurs: les mains, les actionneurs, le cerveau et la capacité de production”, a déclaré la société de courtage
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Les fournisseurs de composants offrent la plus grande opportunité à court terme, a déclaré J.P. Morgan, ajoutant qu’il s’attend à ce que le marché des pièces clés telles que les actionneurs, les moteurs et les systèmes de vision avoisine les 30 milliards de dollars d’ici 2035
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Parmi les fabricants américains de robots humanoïdes, J.P. Morgan met en avant l’Optimus de Tesla TSLA.O , le Digit d’Agility Robotics AGLT.O , l’Atlas de Boston Dynamics, les robots Figure de Figure AI et l’Apollo d’Apptronik comme acteurs clés
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J.P. Morgan privilégie les fournisseurs de composants, notamment Timken TKR.N , Robotis 108490.KQ , Leader Drive 688017.SS , Orbbec 688322.SS et Cognex CGNX.O
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La société de courtage s'attend à ce que la création de valeur s'oriente progressivement vers les fabricants de robots et les intégrateurs de plateformes
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