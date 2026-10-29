Selon *Information*, Nvidia serait en pourparlers pour apporter un soutien financier à l'accord conclu entre Nscale et Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour fournir au fournisseur de services cloud Nscale des garanties de crédit de plusieurs milliards de dollars afin de financer la construction d’un centre de données qu’Anthropic prévoit d’utiliser, a rapporté jeudi le site The Information, citant des sources proches des négociations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.