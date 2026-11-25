Selon HSBC, la chute des valeurs technologiques à Wall Street pourrait bien être le paradis des chasseurs de bonnes affaires

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LA CHUTE DES VALEURS TECH DE WALL STREET POURRAIT ÊTRE UN PARADIS POUR LES CHASSEURS DE BONNES AFFAIRES, SELON HSBC

La violente vague de ventes qui a frappé les valeurs technologiques a peut-être laissé les investisseurs avec des pertes, mais Alastair Pinder, stratège actions mondial chez HSBC Securities, estime que ces baisses ont créé l’un des points d’entrée les plus attractifs depuis des années.

La forte chute des actions, en particulier celles liées à l’IA, a considérablement amélioré le rapport risque/rendement et ramené les valorisations à des niveaux plus acceptables, a déclaré M. Pinder.

Ce point de vue marque une rupture notable avec le sentiment de morosité qui règne actuellement sur les marchés, mais vient également s’ajouter à un nombre croissant de courtiers qui voient une opportunité dans cette situation difficile, estimant que la correction actuelle est allée trop loin.

La société de courtage britannique s’attend à ce que les trois principaux facteurs défavorables qui ont pesé sur les marchés en 2026 commencent à s’estomper l’année prochaine, même si la volatilité à court terme persiste.

Les inquiétudes liées à la monétisation de l’IA, à la hausse des rendements obligataires et aux prix élevés de l’énergie pourraient commencer à s’atténuer. L’amélioration des flux de trésorerie chez les hyperscalers américains pourrait également contribuer à déclencher un rebond, a ajouté M. Pinder.

HSBC s’attend à ce que les flux de trésorerie disponibles des principales entreprises du cloud atteignent leur niveau le plus bas vers le premier semestre 2027, apaisant ainsi les craintes des investisseurs quant à la possibilité que les investissements massifs dans l’IA ne génèrent pas de rendements suffisants.

La société de courtage maintient une position « surpondérée » sur les actions américaines et celles des marchés émergents, invoquant une forte croissance des bénéfices pour les premières et des valorisations attractives pour les secondes. Elle privilégie les valeurs technologiques, en particulier les entreprises de semi-conducteurs, ainsi que les valeurs financières, industrielles et des matériaux.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l’indice FTSE All-World a chuté d’environ 25 % cette année, tandis que les valorisations mondiales du secteur technologique n’impliquent désormais pratiquement aucune perspective de croissance des bénéfices à moyen terme, a indiqué la société de courtage.

Elle a également indiqué que les prévisions consensuelles tablent toujours sur une croissance des bénéfices d’environ 17 % pour les entreprises du S&P 500 en 2027, estimant que l’adoption généralisée de l’IA, les gains de productivité et la résilience de la croissance économique mondiale devraient maintenir les bénéfices des entreprises sur une trajectoire ascendante.

(Rashika Singh)

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