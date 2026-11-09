Selon Google, le nouveau projet de loi australien sur la sécurité sur Internet pourrait empêcher les moins de 18 ans d'accéder à Gmail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un projet de loi australien sur Internet pourrait contraindre Google à empêcher les moins de 18 ans d’utiliser son service Gmail, a déclaré lundi le responsable des politiques d’une entreprise basée en Australie, soulignant ainsi l’avertissement lancé par le secteur selon lequel ce projet de réglementation risque d’aller trop loin.

En vertu de la loi sur le devoir de diligence numérique (Digital Duty of Care), qui a déjà été adoptée par la Chambre des représentants australienne mais qui nécessite un soutien multipartite pour être votée au Sénat, les entreprises du web doivent démontrer qu’elles prennent des mesures pour éliminer les contenus préjudiciables, sous peine d’une amende pouvant atteindre 109 millions de dollars australiens (75,1 millions de dollars).

Les entreprises en ligne et les défenseurs de la liberté d’expression affirment que cette loi pourrait accorder aux régulateurs un pouvoir discrétionnaire trop important pour déterminer ce qui est préjudiciable, ce qui exercerait une pression sur les plateformes pour qu’elles suppriment des contenus. L’avertissement de Google GOOGL.O traduit la crainte que cette loi ne s’étende à des aspects quotidiens d’Internet.

Une disposition de la loi imposant une vérification de l’âge en cas de risque qu’un enfant soit exposé à de la pornographie “pourrait nous obliger à vérifier l’âge des utilisateurs et à bloquer l’accès à des services de communication courants tels que la messagerie, le courrier électronique et le stockage privé de fichiers”, a déclaré Rachel Lord, responsable des affaires publiques pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande du site de streaming YouTube de Google, lors d’une audition au Sénat.

“Il s’agit là d’une surveillance potentiellement intrusive des communications privées ou du stockage de fichiers”, a-t-elle ajouté.

Des représentants de Meta, TikTok et Snap ont exprimé des inquiétudes similaires, avertissant que le projet de loi pourrait freiner les communications en ligne en accordant aux régulateurs un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer quels contenus ou comportements sont préjudiciables, tout en remplaçant certains codes obligatoires existants du secteur.

Plusieurs d’entre eux ont fait valoir que cette incertitude risquait d’inciter les plateformes à modérer de manière excessive les contenus afin d’éviter de lourdes sanctions réglementaires.

Le gouvernement a déclaré qu’un ensemble de règles étendues était le seul moyen de garantir la sécurité sur Internet.

L'audition se poursuit.

(1 dollar = 1,4520 dollars australiens)