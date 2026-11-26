Selon Fitch, les restrictions américaines sur les puces électroniques vont ralentir les investissements dans les centres de données en Asie

Les investissements dans les centres de données de la région Asie-Pacifique vont ralentir et devenir plus sélectifs, car le durcissement des contrôles américains sur les puces électroniques exerce une pression sur les opérateurs qui dépendent de la clientèle chinoise et des semi-conducteurs américains de pointe, a déclaré jeudi l’agence Fitch Ratings.

La déclaration de Fitch intervient au lendemain de la mise sous surveillance de la note « NVDA.O » de Nvidia par S&P en raison de préoccupations liées à la gouvernance, et de l’annonce par Moody’s selon laquelle la réintégration du directeur général Jensen Huang avait réduit l’incertitude à court terme quant à la mise en œuvre des projets, mais que les risques liés à la gouvernance et à la réglementation persistaient.

Les nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 19 novembre, imposent l'obtention de licences pour les expéditions de puces concernées vers la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et la Thaïlande, ainsi que vers les centres de données situés à l'étranger fournissant une puissance de calcul significative à des entreprises basées en Chine.

Fitch a estimé que cela pourrait redéfinir le boom de l’IA en Asie, en réorientant les capitaux vers des projets bénéficiant d’un accès sécurisé aux puces et d’une clientèle diversifiée. Cela creuserait également le fossé entre les propriétaires de centres de données physiques et les fournisseurs de services informatiques fortement endettés, a-t-il ajouté.

Les opérateurs « néocloud » — des fournisseurs de cloud spécialisés qui louent de la puissance de calcul pour l’IA — sont les plus sous pression, car ils doivent maintenir un taux d’utilisation élevé de leurs processeurs graphiques coûteux, a expliqué Fitch.

De plus, les opérateurs axés sur le marché chinois pourraient être contraints de baisser leurs prix, de proposer des capacités de calcul moins avancées ou de continuer à utiliser les puces Nvidia existantes sans pouvoir bénéficier de mises à niveau, ce qui pourrait nuire à leurs ventes, à leurs bénéfices et à leur compétitivité, a ajouté Fitch.

Seraient également menacés les projets en voie d’achèvement, qui risqueraient de subir des retards si les opérateurs ne parviennent pas à s’approvisionner en puces ou à confirmer que leurs clients sont éligibles à leur utilisation, repoussant ainsi la date à laquelle les installations pourront commencer à générer des revenus.

Les projets dont l’approvisionnement en puces ou l’éligibilité des clients sont incertains seront confrontés à des conditions de financement plus strictes, les prêteurs procédant à davantage de vérifications et retardant les déblocages de fonds ou l’octroi de nouveaux prêts, a ajouté Fitch.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Reuters a révélé en exclusivité que ces restrictions pourraient retarder les modèles phares des sociétés chinoises Z.AI et Moonshot AI, cette dernière s’attendant à ce que les cycles de développement doublent pour atteindre 12 mois, voire plus, si l’accès aux ressources informatiques à l’étranger venait à être totalement coupé.

Le Financial Times avait indiqué plus tôt dans la journée que Nvidia avait demandé à ses partenaires industriels de suspendre les livraisons de serveurs d’ vers les quatre pays d’Asie du Sud-Est, le temps d’évaluer la conformité aux nouvelles mesures de contrôle.