Selon EOG Resources, la surabondance de l'offre au Venezuela fait baisser les prix du pétrole
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

EOG Resources EOG.N a déclaré mercredi que l'offre excédentaire du Venezuela faisait baisser les prix du pétrole et que cela durerait encore plusieurs trimestres.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse d'environ 0,6 % à 60,30 $ le baril dans la journée, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLC1 a perdu environ 1 % à 56,53 $ le baril.

Les prix ont chuté alors que les investisseurs ont réagi à l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle le pays avait conclu un accord pour importer jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, une décision qui devrait stimuler l'approvisionnement du plus grand consommateur de pétrole au monde.

Les commentaires de l'entreprise ont été faits lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech and Utilities Conference à Miami.

